Orient, ecco il titolo e il periodo di uscita del sequel dell'anime

La prima stagione dell'anime di Orient si dovrebbe concludere a breve. 10 delle 12 puntate previste sono già state trasmesse sull'emittente giapponese TV Tokyo, e in Italia sono già disponibili con i sottotitoli su Crunchyroll. Orient sta per tornare dopo il terremoto in Giappone che aveva bloccato la pubblicazione degli ultimi episodi.

L'anime è tratto dall'omonimo manga di Shinobu Otaka, che ha esordito sulle pagine di Weekly Shonen Magazine nel 2018 per poi passare alla pubblicazione su Bessatsu Shonen Magazine nel 2021. Orient narra le vicende di Musashi, ragazzo nato nell'epoca Sengoku del Giappone. Egli vuole diventare un Bushi e combattere contro i Kishin, demoni malvagi pronti a schiavizzare l'umanità.

Visto il successo della prima stagione dell'anime, Orient tornerà nell'estate 2022. Come possiamo leggere nel tweet dell'insider @_komi03, la seconda stagione si intitolerà "Orient: The Battle of Awaji Island", e ci mostrerà il prosieguo delle avventure di Musashi. Studio A.C.G.T. ha voluto fare un grande regalo ai fan che hanno visto la serie con la pubblicazione delle nuove puntate a così poca distanza dal termine della prima stagione, fissato per il 24 marzo 2022 con i due episodi conclusivi.

L'autore di The Seven Deadly Sins Nakaba Suzuki ha realizzato un'illustrazione per l'anime di Orient, svelando la sua passione per l'opera di Shinobu Otaka. Per chi volesse recuperare l'anime, ricordiamo che le 10 puntate uscite finora sono disponibili con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll