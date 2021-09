Orient: la serie di Shinobu Ohtaka si mostra in un nuovo trailer, ecco la data d'uscita

L'annuncio della trasposizione animata di Orient, di Shinobu Ohtaka, ha lasciato interdetti molti appassionati, ancora in attesa di una terza stagione di Magi: The Labyrinth of Magic, serie che ha reso celebre la mangaka, conclusa nel 2017. Nonostante le critiche e l'iniziale malcontento generale, Orient è tornata con un nuovo, esplosivo, trailer.

Il video, disponibile in cima alla notizia, è stato pubblicato sul sito ufficiale della serie e permette di dare un primo sguardo al lavoro realizzato dallo studio A.C.G.T. Rapide sequenze si alternano a brevi descrizioni e frasi di presentazione riguardanti i protagonisti e il pericoloso mondo in cui si troveranno ad agire.

Tra le immagini mostrate sono stati rivelati anche i doppiatori di Tsugumi Hattori e Naotora Takeda, rispettivamente Rie Takahashi e Satoshi Hino, voce di Rengoku nel film Demon Slayer: Mugen Train. Come precedentemente annunciato, Yuuma Uchida e Soma Saito daranno invece la voce ai due protagonisti, Musashi e Kojiro.

La serie, in arrivo a gennaio 2022 sulle reti TV Tokyo e AT-X, come riportato nella parte finale del trailer, sarà diretta da Tetsuya Yanagisawa e sarà disponibile su Crunchyroll, anche se non è stato ancora specificato se in simulcast o meno. Lo studio d'animazione ha anche pubblicato la splendida key visual che potete vedere in calce.