Orient torna dopo il terremoto: ecco quando verrà trasmessa la prossima puntata

A causa di un violento terremoto in Giappone, la scorsa settimana la trasmissione di Orient ha subito una brusca interruzione. L'episodio, che sarebbe dovuto andare in onda il 16 marzo, ha ora una nuova data di uscita.

Qualche giorno fa, la città giapponese di Fukushima è stata colpita da una scossa di magnitudo 7,3, che ha causato interruzioni d'energia elettrica, oltre 200 feriti e gravi danni alle abitazioni locali. Per via di questo evento, al posto dell'appuntamento con Orient, la TV nipponica ha mandato in onda uno speciale sul terremoto. La puntata della serie anime è stata ora riprogrammata.

Attraverso un comunicato notificato agli spettatori attraverso i social, è stato confermato che Orient tornerà il 23 marzo su TV Tokyo. L'episodio 11 dell'anime, quello rimandato causa terremoto, arriverà accompagnato anche dal dodicesimo, che rispetterà la programmazione standard. Le due puntate arriveranno, una dopo l'altra, in simulcast sul catalogo Crunchyroll.

Orient ha fatto il suo debutto su Crunchyroll a gennaio 2022, affermandosi come uno dei più seguiti del palinsesto invernale. Tuttavia, il terremoto e la seguente allerta Tsunami avevano messo in pericolo la serie. Ora che la situazione si è placata, la trasmissione proseguirà senza più intoppi. E voi, state seguendo la serie anime su Crunchyroll?