Orient: il nuovo trailer rivela la data d'uscita ufficiale dell'anime

Il manga Orient è l'ultimo lavoro della maestra Shinobu Ohtaka, dopo Sumomomo Momomo e Magi - The Labyrinth of Magic. La storia è ambientata nell'epoca Sengoku del Giappone e vede protagonista Musashi, giovane 15enne che insieme al suo migliore amico Kojiro vuole liberarsi dal dominio dei demoni.

Durante il 2021 è stato reso noto che lo Studio ACGT sta lavorando all'anime di Orient, notizia che ha fatto molto piacere ai fan dell'opera. Con l'ultimo trailer di Orient, pubblicato lo scorso settembre, abbiamo avuto modo di apprezzare le animazioni dei due protagonisti. Dopodiché, venne pubblicata una key visual di Orient, raffigurante i personaggi principali dell'anime.

Il nuovo trailer appena pubblicato su YouTube svela la data d'uscita ufficiale di Orient, fissata in Giappone per il 5 gennaio 2022. Non manca quindi molto all'esordio su schermo di Musashi e Kojiro, che combatteranno i demoni per liberare il loro mondo. Nel breve video è stata inoltre rivelata la band che canta la sigla iniziale "Break Out", ovvero i Da-iCE.

Oltre a queste informazioni, nel trailer di Orient vediamo i protagonisti combattere con i demoni in sella a una moto. Vengono poi mostrati altri personaggi importanti dell'anime, con i loro poteri. Il lavoro fatto dallo Studio ACGT sembra davvero di ottima qualità, ma lo scopriremo con certezza solo il prossimo 5 gennaio.

L'anime di Orient verrà inoltre trasmesso in simulcast da Crunchyroll, e quindi reso disponibile anche in Italia.