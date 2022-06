Orient: trailer e sigle del secondo cour della serie anime

Quando manca solamente un mese all’uscita del secondo cour di Orient, l’avventura comincia in anteprima grazie alla trasmissione di un nuovo trailer. Il filmato promozionale, rivela le sigle che faranno compagnia agli spettatori in questa seconda parte dell’anime.

L’11 luglio, su Crunchyroll continua l’avventura di Musashi, Kanemaki Kojiro e Hattori Tsugumi. Nel teaser trailer di questo cour vediamo il trio di protagonisti che, dopo aver fondato la Squadra di Bushi Kanemaki, viaggia in totale spensieratezza. Tuttavia, la pace non durerà molto. Nel precedente trailer di Orient gli spettatori hanno fatto la conoscenza della Squadra Bushi Uesugi.

La clip PV, oltre che mostrare scene inedite, rivela dei frammenti delle nuove sigle che faranno compagnia agli spettatori. La sigla di apertura è “Break It Down” di Sota Hanamura e Lil’ Fang, mentre la ending è “Iro Chigai no ito Taba” di Gakuto Kajiwara. Queste informazioni su Orient si aggiungono a quelle già svelate in precedenza.

Nel secondo cour di Orient comincerà la saga di Awaji Island, in cui Musashi e il suo gruppo di amici daranno la caccia ai Kishin. Il loro bersaglio è Yamata no Orochi, un dio inarrestabile che pare non abbia mai subito nemmeno un graffio. Riusciranno i protagonisti a completare anche questa difficile missione?