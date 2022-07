Orient: tre nuovi villain scendono in campo nel trailer del secondo cour

Il palinsesto estivo 2022 di Crunchyroll, ha dato il benvenuto alla seconda parte di Orient. Mentre sulla piattaforma streaming sono già disponibili le prime due puntate, numero 13 e 14 della serie, un nuovo teaser trailer porta gli spettatori a fare la conoscenza dei prossimi tre antagonisti.

La serie anime tratta dal manga fantasy di Shinobu Othaka, pubblicata sul Bessastsu Shonen Magazine di Kodansha, è tornata l’11 giugno con il secondo cour della prima stagione. Dopo aver fatto la conoscenza delle vicende di Musashi e Kojiro Kanemaki, e Tsugumi Hattori, gli spettatori sono ora pronti per la brutale battagli di Awaki Island.

Alla Squadra di Bushi Kanemanki, si sono aggregati diversi protagonisti, che nel corso delle prossime puntate della serie dovranno sfidare tre degli Otto Ossidiani. Questo trio di villain, è il protagonista del nuovo trailer di Orient. Il filmato promozionale, presenta agli spettatori i malvagi Shiro Inukai, Seiroku Inukawa e Yataro Inuda, rispettivamente doppiati da Hiro Shimono, Tarusuke Shingaki e Tomokazu Sugita.

Come proseguirà la caccia ai Kishin di Musashi e gli altri, con il debutto di queste tre nuove figure misteriose? Lo scontro con Yamata no Oshi, il dio inarrestabile che non ha mai subito un graffio, deve attendere. Prima, gli eroi dovranno affrontare gli Otto Ossidiani.