Le origini di Mr. Compress: le rivelazioni di My Hero Academia sul passato del criminale

Kohei Horikoshi dedica tanti capitoli di origini ai suoi personaggi. Molti di questi hanno dei passati importanti, legati a figure di spicco del mondo di My Hero Academia, oppure hanno vissuto eventi traumatici di un certo rilievo, se non anche entrambe le cose. Ad appartenere alla prima categoria c'è Mr. Compress.

Il mago della League of Villain è uno dei personaggi originali del gruppo, unendosi insieme a Dabi, Spinner, Toga e gli altri. Ma è nel capitolo 294 di My Hero Academia che ha deciso di brillare, rivelando le sue intenzioni ma anche le sue origini.

In quello che sarà il suo ultimo spettacolo, Mr. Compress ha iniziato a usare il suo potere per togliersi pezzi del proprio corpo e liberarsi a ripetizione dalla tecnica di Best Jeanist, salvando contemporaneamente i suoi amici della League of Villain. Nel frattempo però ha ripensato anche al suo passato, in particolare a Oji Harima, uno dei più grandi criminali del mondo di My Hero Academia. Il famigerato ladro non è altri che un parente di Mr. Compress, il bis bisnonno.

Per portare a compimento i suoi desideri, Mr. Compress deciderà di sacrificare la sua vita e donare tutto a Tomura Shigaraki, che riesce a portare in salvo. In My Hero Academia 295 assisteremo alla sua morte?