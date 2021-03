Le origini di Nacht raccontate in Black Clover 286: la minaccia dei demoni

Il misterioso Nacht Faust è un personaggio apparso da poco tempo in Black Clover. Il manga ha dato però molto spazio a questo individuo negli scorsi capitoli, mettendolo al centro della nuova fase che vede lo scontro definitivo tra il regno di Clover e quello di Spade.

Nacht è stato infatti l'orchestratore dell'assalto e l'informatore che ha rivelato tutti i dati importanti per riuscire a sconfiggere la Triade Oscura e il loro malvagio piano di portare i demoni nel mondo umano. Lo scorso capitolo di Black Clover aveva però messo Nacht alle strette: i due demoni di alto rango evocati sono stati infatti due ossi duri.

Prima di lanciarsi in un attacco suicida, Yuki Tabata ha presentato un flashback su Nacht, poi esplorato a dovere in Black Clover 286. Nacht e Morgen sono i due gemelli della casata Faust: il primo è un delinquente odiato da tutti, il secondo è un cavaliere magico rispettato e in possesso di una magia di luce. A 18 anni, quando sembrava che sarebbe stato Morgen a succedere al casato, Nacht viene convocato dai suoi genitori e scopre di essere lui quello più adatto per continuare la stirpe dei Faust.

Infatti questo casato nobiliare è coinvolto con la demonologia, una branca della magia che studia i demoni. A causa del suo talento, Nacht viene convinto a evocare Lucifugus, uno dei demoni più forti esistenti. Il rituale però fa sparire tutti coloro che ha intorno Nacht, eccetto il fratello Morgen che si era infiltrato e tenta di fermare tutto.

A costo della sua vita, Morgen ferma il rituale e Nacht sarà l'unico sopravvissuto del casato, portandolo poi a diventare il personaggio di Black Clover che conosciamo nel presente. Adesso sarà il suo turno di sacrificarsi per gli altri come fece il gemello?