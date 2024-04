Orizzonti Pokémon: 5 cambiamenti importanti presenti nella nuova serie

La notizia dell’abbandono di Ash Ketchum come protagonista dell’anime di Pokémon ha sconvolto tutti gli appassionati degli anime. Sostituire un personaggio principale dopo oltre 25 anni di storia del franchise è stata una mossa coraggiosa, ma non l’unico grande cambiamento introdotto in Orizzonti: Pokémon.

L’avventura dei giovani Liko e Roy, infatti, mostra molti aspetti diversi e innovativi rispetto al passato dell’anime, e vediamo insieme i 5 cambiamenti più rilevanti introdotti nel corso del loro viaggio.

Iniziamo da un dettaglio che farà piacere a tutti i grandi appassionati del lato misterioso e oscuro dell’universo Pokémon, vale a dire una maggior attenzione data a oggetti magici e misteriosi, come il ciondolo di Liko e la singolare Poké Ball di Roy che spingono entrambi a iniziare una grande avventura.

Altro grande cambiamento, che dona più spessore alla storia, è l’inserimento di antagonisti realizzati, con scopi più definiti e meno limitati al semplice catturare il Pikachu di un giovane allenatore. Inoltre, la solita organizzazione criminale di turno viene approfondita mostrando anche le dinamiche interne, come l’accesa competizione tra i suoi membri per arrivare a posizioni più elevate.

Proseguiamo con un aspetto che farà felici i grandi appassionati videogiocatori, che hanno apprezzato il viaggio nella regione di Galar, prima della serie regolare a proporre un’esplorazione libera grazie alla mappa open world. Stiamo parlando di un fedele adattamento della controparte videoludica, con personaggi e capipalestra ricorrenti ma anche molto vicini all’avventura disponibile su Nintendo Switch con Pokémon Scarlatto e Violetto, a differenza di quanto avvenuto in Pokémon: Esplorazioni per la scorsa generazione di mostriciattoli tascabili.

Uno dei cambiamenti più rilevanti è la scelta di inserire una narrazione più estesa, senza limitarsi a situazioni da risolvere in un unico episodio per poi far proseguire l’avventura verso la prossima sfida. I due protagonisti hanno un background o un’eredità proveniente dal passato di cui devono scoprire di più, e progressivamente scoprono verità e cercano di capire qual è la prossima mossa da fare. Nel mentre costruiscono anche legami e relazioni, catturano Pokémon e si divertono ad imparare i fondamentali dell’essere allenatori. Un mix dimostratosi vincente per ora, e che potrebbe essere l’inizio di una narrazione più matura e attenta nella serie.

Infine, abbiamo un altro grande fattore che contribuisce a dare più spessore ai due personaggi principali. Partendo quasi per caso verso l’avventura nel mondo dei Pokémon, entrambi non hanno ancora ben definito il loro obiettivo principale. Ash Ketchum desiderava di diventare il più grande allenatore del mondo, ma una risolutezza del genere non caratterizza né Liko né Roy. Gli spettatori dovranno scoprire al loro fianco ciò che vorranno diventare e quali saranno i loro desideri di realizzazione personale.

