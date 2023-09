Orizzonti Pokémon: quando esce la nuova serie anime senza Ash in italiano?

A marzo 2023, con l'inizio della primavera, è arrivata una rinascita per la serie Pokémon. Infatti, il 24 di quel mese è stato il momento in cui Ash Ketchum ha fatto la sua ultima apparizione nell'anime insieme al suo Pikachu. Ora i due sonderanno altri percorsi, lasciando spazio ai protagonisti di Orizzonti Pokémon.

Il nuovo anime è partito subito dopo in patria, nel mese di aprile, presentando immediatamente i protagonisti nuovi e i loro pokémon, che li accompagneranno in un lungo viaggio nella regione di Paldea. Quando uscirà in Italia Orizzonti Pokémon? La serie giapponese è in corso già da diversi mesi e sta andando incontro al suo primo finale. Tuttavia, nel nostro paese toccherà attendere ancora un po' di tempo. Al momento infatti è ancora in corso la serie Esplorazioni Pokémon, con la breve saga conclusiva denominata "Pokémon: Maestro di Pokémon", con l'addio di Ash Ketchum ormai vicino. Mancano tre episodi al finale, ma c'è già la data per il seguito

Infatti, la serie Orizzonti Pokémon ha una data di uscita anche in Italia, comunicato a luglio da Warner Bros Italia. Nel comunicato ufficiale, è specificato che Orizzonti Pokémon debutterà a novembre 2023 in Italia su K2, e sarà quindi disponibile in versione doppiata. Ciò vuol dire che i giovani Liko e Roy faranno il loro debutto anche nel nostro paese a breve, portando gli spettatori alla scoperta di Paldea e di tutte le creature che abitano questa nuova regione.

L'ambientazione di Pokémon Scarlatto e Violetto sarà quindi portatrice di nuove avventure e personaggi, con i due giovani che sonderanno sentieri mai visti.