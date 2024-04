Orizzonti Pokémon: la serie arriva anche su YouTube! Ecco i primi 2 episodi in italiano

Finalmente Orizzonti Pokémon è pronto a fare il suo debutto anche in Italia, ma in modo davvero singolare: il Canale Pokémon Italiano Ufficiale ha pubblicato i primi due episodi della serie, offrendo ai fan l'opportunità di immergersi immediatamente in questa nuova avventura, quando e dove vogliono.

Nonostante l'assenza dell'iconico Ash e del suo fedele Pikachu, i nuovi protagonisti Liko e Roy promettono di intrattenere il pubblico con le loro personalità uniche e i loro compagni di viaggio: l'adorabile Pokémon di tipo erba Sprigatito e il vivace Pokémon di tipo fuoco Fuecoco.

I primi due episodi di Orizzonti Pokemon sono disponibili all'interno della notizia e attraverso il Canale Pokémon Italiano Ufficiale, offrendo agli spettatori la possibilità di godersi l'anime con il doppiaggio in italiano. Queste due puntate sono concentrate principalmente sulla protagonista femminile della serie, Liko, e sul suo arrivo nell'Accademia Pokémon.

L'arrivo di Orizzonti Pokémon su YouTube rappresenta un passo significativo nel panorama della distribuzione di contenuti anime. Con la chiusura di TV Pokémon, avvenuta lo scorso 28 marzo, e l'assenza di piani per una nuova piattaforma, la pubblicazione di puntate attraverso YouTube potrebbe diventare il principale punto di accesso per i fan dell franchise.

È importante sottolineare che, nonostante la disponibilità su YouTube, la serie continua ad essere trasmessa attraverso il canale Boing in Italia, garantendo agli spettatori un modo alternativo e veloce per seguire i nuovi episodi. Tuttavia, la presenza su YouTube offre una maggiore flessibilità di visione, consentendo agli spettatori di guardare gli episodi in qualsiasi momento e ovunque, a patto di avere una connessione internet. Ne volete sapere di più? Ecco tutti i dettagli sull'arrivo di Orizzonti Pokémon su Boing.

