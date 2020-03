Sembra ormai ufficiale: My Hero Academia 5 si farà!

Ormai in prossimità della fine della stagione 4 di My Hero Academia è il momento di iniziare a parlare del futuro del franchise di Kohei Horikoshi. Una fortissima indiscrezione trapelata in rete nelle scorse ore sembra ormai dare per certo il prossimo arrivo della nuova serie dell'anime.

A rivelare l'incredibile leak a sorpresa è stato l'insider Spy che, tramite una notizia breaking dell'ultima ora, ha confermato che My Hero Academia 5 si farà. Vi ricordiamo, inoltre, che in occasione dell'ultima uscita di Weekly Shonen Jump è stato annunciato dalla rivista una pagina a colori con una novità speciale per il manga di Horikoshi sensei. Novità che, ormai, pare definitivamente svelata.

Studio Bones e Shuiesha, infatti, ci hanno già da diverso tempo abituati all'annuncio di una nuova stagione dell'anime al termine della serie corrente e, pertanto, non è da escludere che alla fine dell'ultimo episodio di My Hero Academia 4 venga diffuso in rete un primo teaser promozionale. Ad ogni modo, considerato il successo dell'opera in tutto il mondo, siamo certi che il franchise continuerà ancora per qualche anno ad accompagnare la nostra quotidianità.

Ad ogni modo, in attesa della conferma definitiva prevista già per mercoledì, in occasione dei primi leak di Shonen Jump, vi rimandiamo al tweet in questione di Spy. E voi, invece, non vedete già l'ora di scoprire i nuovi eventi della storia con la quinta stagione di My Hero Academia 5? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.