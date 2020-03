Orochimaru cammina tra noi e neanche lo sappiamo? Ecco un impressionante cosplay di Naruto

Quando una saga, essa sia letteraria, televisiva o cinematografica raggiunge un certo successo, viene assorbita talmente tanto dalle persone che anche a distanza di anni dalla sua conclusione i fan non l'abbandonano. Continuano a pensarla, a portarla con loro in un angolo del cuore e, nei momenti più opportuni, la omaggiano come meglio possono.

Questo è certamente il caso di Naruto. Una tra le più grandi opere manga della storia del Giappone. Una serie che è stata capace per ben 15 anni (se non contiamo Boruto) di gravitare nelle vette delle classifiche, facendosi strada in tutto il mondo e uscendo dai confini del Paese del Sol Levante per raggiungere città che, siamo sicuri, Kishimoto neanche conosce e, dunque, non avrebbe mai pensato di toccare.

Anche a distanza di anni dalla sua conclusione avvenuta nell'ormai lontano 2014 i fan rimangono tra i più attivi sul web e a qualsiasi iniziativa a tema manga e anime venga organizzata nel mondo. Lo dimostra la frequenza con la quale inseriamo articoli su nuove fan art, Funko Pop e cosplay. Ho citato anche i Funko perché è la dimostrazione di come la fan base del ninja dai capelli biondi sia ancora viva e attiva.

Proprio oggi vi abbiamo mostrato un costume che ritraeva la celebre Tecnica Seducente di Naruto (detta all'italiana), o "Sexy no Justu" (alla giapponese) e già siamo di ritorno con un nuovo cosplay e, tra le altre cose, di come non se ne vedono spesso. Il personaggio ad esser stato omaggiato, in questo caso è il carismatico Orochimaru. Uno dei Tre Ninja Leggendari che ha fatto letteralmente dividere gli amanti della serie tra color che ne escono pazzi e coloro che lo disprezzano per il suoi trascorsi non del tutto perdonabili.

Perché ho detto "come non se ne vedono spesso"? Be', date un'occhiata alla foto riportata in calce all'articolo e capirete da soli. L'utente di Reddit, Lena_Lewin, ha colpito tutti mostrando un costume da far impressione per quanto sia ben realizzato e riproduca fedelmente il personaggio creato dalla matita di Masashi Kishimoto. Sia per il trucco, che per il vestiario, quanto per la spada, sembra quasi che il ninja sia uscito fuori dalle pagine o dal video per camminare tra noi. Sicuramente questo sarebbe il genere di qualità che tutti vorremmo per una possibile Live Action.

Cosa ne pensi del cosplay in questione? Credi anche tu sia stato fatto un lavoro più che eccellente? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



