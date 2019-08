Orphen lo Stregone: giungono nuove notizie sulla premiere dell'anime

Nel corso di queste ultime ore, il sito Moca News ha rilasciato alcune nuove informazioni relative all'atteso anime dedicato a Orphen lo Stregone, manga di Yoshinobu Akita, in particolare annunciando che la premiere dell'opera è stata fissata per il gennaio 2020.

"In un mondo medievale popolato da mostri e creature magiche, Orphen è un giovane combattente dagli straordinari poteri magici. Orphen e Azalea (considerata da lui come una sorella) sono stati addestrati da un potente stregone chiamato Childman. Purtroppo, a causa di un suo errore, Azalea è stata trasformata in un mostro davanti agli occhi del fratello ed è poi sparita. Secondo le regole della magia, Childman deve ritrovare la creatura in cui si è trasformata Azalea e ucciderla. Ma Orphen è del tutto intenzionato a ritrovare la sorella prima di Childman e trovare un sistema per farla tornare quella che era. Per Orphen e i suoi compagni Creao e Majic comincia una corsa contro il tempo che li porterà ad affrontare terribili nemici e a rivelare un inquietante segreto."

Tratto dai romanzi scritti da Yoshinobu Akita e illustrati da Yuuya Kusaka, Majutsushi Orphen è stato un franchise molto in voga tra la seconda metà degli anni ’90 e i primi anni 2000. Il notevole successo riscontrato dalle suddette light novel ispirò infatti una serie di manga e addirittura un paio di adattamenti animati, di cui uno approdò persino nel nostro paese.

Nota in Italia come Lo stregone Orphen, la prima parte del suddetto anime venne infatti proposta in DVD da Dynit e trasmessa sulla rete televisiva MTV durante la stagione 2004 del popolare programma “Anime Night”. Composto da sei volumetti, il manga omonimo è stato invece pubblicato fra il 2004 e il 2005 dall'editore Planet Manga.