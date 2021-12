Osama Ranking, trailer e key visual per il secondo arco narrativo dell'anime di Wit Studio

Una delle serie anime più sorprendenti di questa stagione è Osama Ranking, meglio conosciuta con il titolo inglese Ranking of Kings. In vista del suo secondo arco narrativo, Wit Studio, studio d'animazione che si è occupato delle prime tre stagioni di L'Attacco dei Giganti, ha diffuso un trailer ufficiale e una key visual promozionale.

Sul sito web ufficiale dell'adattamento animato dell'opera scritta e disegnata da Sousuke Touka, è stato pubblicato un teaser trailer volto a pubblicizzare il secondo cour. La seconda parte dell'anime comincerà dal dodicesimo episodio, che verrà trasmesso il 6 gennaio, e non il 30 dicembre come inizialmente previsto.

Oltre a queste informazioni, sono anche state rese note le nuove sigle della serie. La seconda opening sarà eseguita da Vaundy, con la sua "Hadaka no Yusha" (Naked Hero), mentre l'ending sarà eseguita da Milet, con la sua "Flare". La trasmissione dell'anime è cominciata in Giappone lo scorso 14 ottobre. Al momento, sono stati pubblicati 11 episodi, sui ventitré totali previsti.

Ranking of Kings segue le vicende di Boji, un principino sordo e debole che non riesce nemmeno a impugnare una spada giocattolo. Figlio maggiore del re, intende coronare il sogno di ereditare la corona e diventare il re più potente al mondo. La corte, però, si riferisce a lui in modo dispregiativo, e non intende accettarlo come futuro re. L'unico amico di Boji è Kage, l'ultimo sopravvissuto di un clan di assassini. Riuscirà a contribuire al sogno del giovane?

In attesa dei nuovi episodi, vi lasciamo all'annuncio di Osama Ranking, e vi ricordiamo che Ranking of Kings era tra gli anime più attesi dell'autunno 2021.