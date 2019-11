Osamu Tezuka: la Fenice riceve un adattamento in onore di uno storico bagno termale

La Dogo Onsen Hot Spring, una famosa sorgente termale situata nella prefettura di Matsutama in Giappone, ha stipulato un accordo per l'adattamento animato di una delle maggiori opere di Osamu Tezuka. Il manga era già stato trasposto in un primo episodio, e altri due arriveranno nel corso del 2020.

L'iniziativa fa parte di un progetto di rivitalizzazione della storica sorgente termale situata ad est del centro di Matsuya. Il secondo episodio è ambientato nell'era Meiji ed è previsto per il 1 Febbraio 2020. La storia seguirà i personaggi di Masaoka Shiki e Natsume Soseki alla visita dello stabilimento termale dopo la sua ristrutturazione. Il comico Itsuji Itao farà parte del cast del secondo episodio.

Il terzo episodio, invece, metterà in scena l'epoca odierna e quella futura, ed è programmato per la metà del 2020. La vicenda vede protagonisti coloro che hanno vegliato sulla sorgente sin dall'età degli dei, viaggiando nel tempo fino a raggiungere il nostro tempo.

Nana Mizuki interpreterà il ruolo della Fenice, Itsuji Itao il personaggio di Ippen Shonin, il predicatore che ha fondato il ramo Ji-Shū del Buddhismo della Terra Pura. Tra i membri del cast figurano anche Jun Fukuyama nel ruolo di Masaoka Shiki, Shinnosuke Tachibana nel ruolo di Natsume Soseki e Tomochika nella parte di Madonna.

Il prologo e il primo episodio sono stati rilasciati a maggio, e presentano due divinità, Ninoku Ninushi (interpretato Takeshi Tsuruno) e Sukuna Hikona (interpretato da Suzuko Mori), che fanno la conoscenza della fenice (interpretata da Nana Mizuki) e scoprono la sorgente termale. Il primo episodio inoltre introduce il principe Shōtoku del periodo Asuka, che sotto stress a causa dei suoi doveri reali, si concede un momento di relax nei bagni termali.

L'anime è in produzione presso lo studio di Tezuka Productions.

Qualche giorno fa Osamu Tezuka ha festeggiato il suo compleanno, e l'abbiamo voluto ricordare attraverso un articolo dedicato. La Fenice di Osamu Tezuka è stata disponibile anteprima al Lucca Comics & Games.