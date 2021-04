Oscar Mondadori porterà in Italia la graphic novel di 1984, romanzo di George Orwell

"La guerra è pace. La Libertà è schiavitù. L'ignoranza è forza. 1984: il graphic novel. Adattato e illustrato da Fido Nesti". Queste sono le poche parole con cui Oscar Mondadori Vault, sul proprio profilo Facebook ufficiale, ha annunciato questo grandioso arrivo in Italia.



Per i pochi che non dovessero conoscerlo, pubblicato per la prima volta oltre mezzo secolo fa, nell'ormai lontano 1949, 1984 è uno dei più celebri romanzi di George Orwell. Il quotidiano francese Le Monde lo posiziona al ventiduesimo posto della classifica dei cento migliori libri mai scritti.



"Nel 1984, una guerra atomica, scoppiata pochi anni dopo la seconda guerra mondiale, ha diviso la Terra in tre potenze, in lotta fra loro e governate da regimi totalitari: Oceania, Eurasia ed Estasia. Il trentanovenne Winston Smith è un impiegato del Partito Esterno che lavora presso gli uffici del Ministero della Verità, incaricato di correggere i libri e gli articoli di giornale già pubblicati, modificandoli in modo da rendere veritiere le previsioni fatte dal Partito. La sua vita cambia quando un giorno, durante una manifestazione, incontra Julia, una ragazza che si adatta al Partito Esterno solo per convenienza".



La graphic novel di 1984, romanzo scritto da George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair, è adattata e illustrata da Fido Testi. Già disponibile in vari Paesi, arriverà in Italia grazie a Oscar Mondadori Vault. Al momento, però, la data di uscita italiana non è ancora nota.