Un'oscena scultura dall'anime di Gintama diventa... un vaso di fiori?

Gintama è una delle opere più assurde quando si tratta di commedie con la componente shonen. Il maestro Hideaki Sorachi si è rivelato un vero e proprio genio dell'arte parodistica, divertendo genuinamente i numerosi fan della sua opera con citazioni, omaggi, e scene a volte considerate anche fin troppo "oscene".

Emblematico è l'ultimo caso di riproduzione reale di un fenomeno già presentato nell'anime di Gintama. Dopotutto, non è una novità che a molti appassionati di un'opera piaccia ricreare elementi distintivi di una determinata serie, come fece un fan con il famoso Keyblade di Kingom Hearts III.

L'ultima follia di un appassionato, dunque, è una vera e propria assurdità, ma tanto sottile da non saperla distinguere tra stupidità e genialità. Nell'episodio 38 dell'anime, infatti, Gintoki e Kagura hanno costruito un cannone alieno dal bizzarro nome, caratterizzato tuttavia da una forma piuttosto particolare, ovvero quella di un genitale maschile. Una casualità, vorremmo dire, eppure da un'opera del genere di casuale non c'è praticamente nulla, che ha dato maggior spessore al lavoro effettuato dal canale YouTube Colopl. Nel video che potete vedere in cima alla news, infatti, viene ricreata la medesima scultura in vetro, venendo trasformata nel più strano vaso di fiori presente in circolazione.

L'opera non è passata inosservata, girando ovunque sull'internet in tutto il mondo da parte dei fan dell'opera, che hanno apprezzato la simpatia e la divertente scultura che da oggi addobberà la casa del geniale youtuber. Ne approfittiamo per ricordarvi che il manga di Gintama tornerà presto nell'app di Shueisha.

E voi, invece, cosa ne pensate della scultura di vetro, tratta da un anime, più oscena in circolazione?