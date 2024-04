L'oscuro fascino di Tanathos risplende in un cosplay femminile di Hades

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento dello sviluppo di titoli roguelike indie, e tra i più convincenti e sorprendenti si trova di sicuro Hades. E mentre si attende l’arrivo del secondo capitolo, di cui è stato mostrato il gameplay in un lungo video, alcuni fan si dedicano a realizzare ottimi cosplay.

Presentato ai The Game Awards 2018 come uno dei primi titoli third-party ad entrare a far parte dell’allora embrionale Epic Games Store, Hades di Supergiant Games riuscì subito a distinguersi per un gameplay frenetico, vario, equilibrato e divertente, accompagnato da uno stile originale e unico, attraverso il quale gli autori si sono divertiti a reimmaginare figure della mitologia greca in chiave moderna.

Il successo di Hades è stato impressionante, e il gioco ad oggi è considerato uno dei migliori rappresentanti del genere roguelike, ed esattamente un mese fa, il 19 marzo 2024, ha debuttato anche su dispositivi iOS tramite Netflix Games. In attesa di mettere le mani su Hades 2, e scoprire se sarà all’altezza del predecessore, l’appassionata its.satiella ha voluto interpretare Tanathos, dio della morte, figlio di Nix e gemello di Hypnos, dio del sonno.

Il cosplay risulta, tutto sommato, buono con una discreta attenzione a riprodurre il design della divinità, con la cintura su cui è presente un teschio, e i vari dettagli dell’armatura. Prima di salutarci, ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al technical test di Hades 2, e vi lasciamo scoprire l’impresa straordinaria compiuta da un giocatore su Hades. Fateci sapere, come di consueto, cosa ne pensate del cosplay nei commenti.

