Il lato oscuro di Hawks, l'orgoglio di Twice e l'arrivo di Dabi in My Hero Academia 264

Di certo My Hero Academia sta vivendo un momento di grande fermento, tra la quarta stagione ancora in corso e il manga che ha dato inizio a una delle battaglie più grandi e importanti che Horikoshi abbia mai ideato. Una battaglia che sta vedendo bene e male contrapposti, dispiegare tutte le forze a loro disposizione.

La battaglia finalmente ha avuto inizio, con l'armata degli Eroi che invade la magione dell'Esercito di Liberazione cogliendo i nemici alla sprovvista. Facendo ciò le forze del bene sfruttando il colpo a sorpresa sono riusciti, nella prima fase della battaglia, ad avere la meglio, ma le cose sembrerebbero destinate a cambiare.

Protagonista indiscusso di questa operazione è sorpresa è stato certamente Hawks, grazie al doppio gioco che ha messo in campo e che ha permesso agli eroi di individuare la collocazione della base dei nemici. Con furbizia è riuscito a sfruttare l'ingenuità, e possiamo dire anche bontà di Twice, arrivando nel cuore dell'organizzazione.

Ebbene, proprio nell'ultimo capitolo il confronto tra i due è proseguito. Abbiamo potuto vedere Hawks in una veste inedita, tirar fuori il suo lato più oscuro e minacciare il villain. Appare sulle pagine avvolto completamente dall'oscurità, mentre tiene prigioniero Twice con le sue piume. Da sfoggio di tutta la determinazione che lo anima, determinazione scaturita dal voler contrastare ad ogni costo i cattivi che minacciano la pace del mondo. E se in un primo momento sembra quasi minaccioso ed egli stesso un cattivo, alla fine decide di offrire un salvagente al suo nemico. Perciò gli propone di arrendersi e cambiare strada, gli propone di passare dalla parte della giustizia perché, a detta di Hawks, Twice in realtà ha un animo buono.

Ed è proprio qui che le cose si fanno complicate. È proprio questo lo snodo che potrebbe complicare la situazione ai Pro Hero. Infatti durante la discussione Jin non crede alle parole di Hawks, al contrario si sente soltanto umiliato per come è stato preso in giro. Si sente umiliato al tal punto da perdere le staffe, fino a strapparsi la maschera e attivare una mossa che potrebbe cambiare le sorti della battaglia. La "Sad Man's Parade", con la quale può moltiplicare il suo corpo e a sua volta far moltiplicare i suoi cloni per creare un vero e proprio esercito. Ma i pericoli per Hawks non finisco qui, perché proprio mente assiste alla contromossa di Twice, nella pagina conclusiva del manga si vede Dabi correre verso la stanza i cui si trovano i due.

Cosa ne pensi di questo lato più "oscuro" di Hawks? E, soprattutto, come pensi riuscirà a cavarsela alla nuova minaccia, per quanto, comunque, sia il secondo Eroe più forte del mondo? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

