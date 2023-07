Oshi no Ko 123, arriva la rivelazione: Ruby è finalmente libera dalle catene

Il manga di Oshi no Ko sta raggiungendo uno dei punti più importanti dell'intera opera, con la tanto attesa rivelazione dei fratelli Aquamarine e Ruby Hoshino delle loro reali identità.

L'autore Aka Akasaka ha rivelato che Oshi no Ko sta entrando nel suo arco finale, ma c'è ancora molto da narrare. Adesso il manga ha fatto un passo in avanti, arrivando ad un momento tanto atteso dai fan per lo svolgersi della trama.

I recenti capitoli hanno finalmente abbattuto l'ultima barriera tra Aqua e Ruby: per tutto questo tempo, i due hanno mentito al mondo su chi sono, riprendendo il tema oscuro di Oshi no Ko, che vuole rappresentare un mondo fatto di menzogna e di inganni continui. Aqua è la reincarnazione del dottor Gorou, mentre Ruby è in realtà Sarina Tendouji.

Il capitolo 123 è un capitolo drammatico, un punto di svolta tra i due gemelli: la sorella, rimasta in un primo momento scioccata dalla rivelazione, adesso si sente più forte che mai ad avere al suo fianco il rinato dottor Gorou a sostenerla come aspirante idol. Ora Sarina Tendouji può realizzare tutti i suoi sogni e iniziare a vivere in totale libertà d'espressione.

La ragazza aveva sempre visto il fratello come un piccolo uomo con una mente da adulto, tuttavia non aveva mai nutrito dei sospetti circa la sua vera identità, ha anche svelato che ha cercato per tutta la vita il dottor Gorou, senza mai sapere cosa gli fosse successo. Fortunatamente per entrambi, la giovane ragazza non l'ha presa male e non si è risentita con il ragazzo per averle nascosto la verità per così tanto tempo: anzi, è proprio qui che potrebbe iniziare la vera felicità dell'aspirante idol.

La sua vita precedente non le ha mai sorriso e la donna, nel suo corpo malato, sognava di diventare una idol come Ai Hoshino per allontanarsi dalla sua vita noiosa e soffocante. Adesso che ha avuto l'opportunità di reincarnarsi in sua figlia può finalmente realizzare tutti i propri sogni nella sua nuova forma.

Il dottor Gorou appoggiava pienamente l'idea, anche se non realizzabile nella vita originale di Sarina, ma ha cercato in tutti i modi di non limitarsi al semplice ruolo di medico ma desiderava la felicità della paziente. "Ruby Hoshino" non è una persona reale, vanitosa ma insicura, ma lo è Sarina Tendouji, in tutte le sue imperfezioni, destinata a sfondare come star del nuovo gruppo B Komachi. Le due identità si compensano, sono l'unione di un corpo e di una mente sana.

La sincerità dei due fratelli sulla loro vera identità li aiuterà ad andare più d'accordo come gemelli ritrovati. Finora le loro diverse personalità li hanno allontanati, ma questa nuova rivelazione potrebbe cambiare tutto. Possono riprendere le loro rispettive identità quando sono da soli e superare le continue bugie della famiglia Hoshino.

Sebbene la verità sia venuta a galla, la giovane donna deve continuare a mentire e questo potrebbe annullare tutti i progressi compiuti. Come la madre idol Ai prima di lei, la ragazza deve mentire a tutti i suoi fan e amici su chi e cosa è; sebbene sia orgogliosa del grande successo e ama il suo sogno originario di essere la pop star Sarina Tendouji, è ancora intrappolata nel suo guscio di carne e ossa come Ruby Hoshino, e solo Aqua vede la vera lei.

Cosa succederà nei prossimi capitoli? Intanto, il successo di Oshi no Ko non si ferma, l'opening è fra i brani più ascoltati di YouTube!