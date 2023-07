Oshi no Ko 124: spiegato il cliffhanger che ha tenuto i fan sulle spine

Nel capitolo precedente di Oshi no Ko abbiamo visto l'attesissima rivelazione fra Ruby e Aqua, piacevolmente accolta da entrambi i fratelli. Tuttavia, un commento fatto da Sarina ha scioccato i lettori del manga, che hanno atteso con il fiato sospeso il nuovo numero.

Nel capitolo 123, Ruby ha fatto un commento che ha scioccato i fan i quali potevano immaginare solo al peggio. Infatti, Sarina ha sottolineato la promessa che il dottor Gorou le fece quando entrambi erano ancora nelle loro vite precedenti, ossia quello che l'avrebbe sposata quando avrebbe compiuto 16 anni.

Ebbene, adesso Ruby è maggiorenne. Ma entrambi sono reincarnati come fratelli e il fatto che la situazione potesse evolversi in un incesto ha scosso i lettori. Per fortuna, nell'ultimo numero uscito, il capitolo 124, è stata data una spiegazione a questa considerazione.

Oshi no Ko è virale anche fra le k-pop idol e al momento è fra le serie più fortunate dell'ultimo anno: dato il grande seguito, non può proprio sbagliare. I creatori Aka Akasaka e Mengo Yokoyari hanno preso in giro i fan con una provocazione incestuosa, ma non viene dato alcun seguito a ciò, sebbene le allusioni di una possibile cotta di Ruby per Aqua.

Entrambi i fratelli hanno degli obiettivi molto più grandi da perseguire: Aqua è ancora alla ricerca di suo padre biologico per attuare la propria vendetta, mentre Ruby intende proseguire la propria carriera da idol, scoprendone sia i lati positivi che negativi.