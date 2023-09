Oshi no Ko 126, i gemelli Aqua e Ruby meritano il loro lieto fine

Dopo l'improvvisa pausa del manga di Oshi no Ko, la serie ha continuato con il suo spin-off -interlude-, che ha mostrato il destino dei personaggi se la storia originale non fosse andata nel modo canonico. L'opera principale è tornata con il capitolo 126 e ha mostrato alcuni dettagli davvero interessanti.

Nei primi capitoli di Oshi no Ko, la piccola Ruby è stata "adottata" da Miyako Saito, dopo la morte della madre Ai Hoshino. Miyako si è comportata da vera madre per la ragazza anche quando suo marito, Ichigo, è caduto in depressione.

Miyako Saito non solo si è dimostrata una donna forte in grado di non cedere alle difficoltà, ma è stata una madre dolce e sempre presente per Ruby e una manager perfetta della Strawberry Productions anche dopo che suo marito ha abbandonato il suo lavoro come presidente. Anche lei, come la sua "figlia adottiva", meriterebbe un lieto fine nella sua storia. Il creatore della serie originale, Aka Akasaka, sembra stia pensando proprio ad un lieto fine perfetto per loro.

Il capitolo 126 ha visto Ichigo Saito prendere in mano la sua vita e cercare davvero di fare ammenda per tutti gli anni in cui non ha lavorato per la sua azienda. Al momento ha solo un ruolo ridotto nella Strawberry Productions mentre sua moglie di occupa degli affari, ma sicuramente è destinato a migliorare.

Ichigo ha di nuovo un ruolo importante per le B-Komachi, anche se adesso il gruppo è costituito da Ruby Hoshino, Kana Arima e Mem-cho. La scelta potrebbe essere estremamente rischiosa per la sua salute mentale: Ichigo vede molto di Ai in Ruby e qualsiasi danno a favore della giovane idol potrebbe essere un male anche per lui, come padre adottivo e come manager.

La storia spin-off Oshi no Ko -interlude- si è focalizzata su Aqua e Ruby e quello che i due sarebbero potuti essere senza una vita fatta di traumi e tragedie. Oshi no Ko spiega anche il motivo del successo di Kana Arima, che è il personaggio preferito degli spettatori della serie anime.