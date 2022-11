Oshi no Ko: l'anime sarà distribuito in esclusiva sul servizio HIDIVE

Lo strepitoso successo del manga Oshi no Ko, scritto da Aka Akasaka, autore del già fortunato Kaguya-sama: Love is War, e disegnato da Yokoyari Mengo, ha portato alla produzione di un anime affidata allo studio Doga Kobo. La trasposizione arriverà nel 2023, ma sarà esclusiva del servizio on demand HIDIVE.

La notizia riguardo l’acquisizione dei diritti di distribuzione da parte dell’azienda è stata diffusa sabato 19 novembre 2022. Come era stato già confermato la serie debutterà con un episodio di 90 minuti nel corso del 2023, e non è ancora stato chiarito se il servizio lo distribuirà in simulcast come il resto dell'anime. La regia della trasposizione è stata affidata a Daisuke Hiramaki e Chao Nekotomi, mentre Jin Tanaka si è occupato dell’adattamento e della sceneggiatura, e Kanna Hirayama del character design.

Per chiunque fosse interessato ad avvicinarsi alla serie, la storia gira attorno alla idol Ai Hoshino, che decide di prendersi una pausa per concludere la gravidanza e passare del tempo con la famiglia. Ai conosce così un medico, Goro, un suo grande ammiratore, che però poco prima del giorno del parto muore in un incidente. Il dottore però rinascerà come uno dei figli di Ai, Aquamarine, mantenendo i suoi ricordi intatti. Fateci sapere cosa ne pensate di questa acquisizione nei commenti.

Vi lasciamo infine alla prima visual ufficiale pubblicata dallo studio Doga Kobo.