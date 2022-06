Oshi no Ko, l'anime è ufficiale: visual e dettagli per la serie dal manga di Aka Akasaka

Dopo i numerosi rumor degli ultimi tempi, arriva l’ufficialità: Oshi no Ko ottiene un adattamento animato. Tratto dalla serie manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, l’anime è in produzione presso lo studio Doga Kobo.

Al termine di un misterioso countdown, l’anime di Oshi no Ko è stato confermato in via definitiva attraverso l’apertura dei relativi profili social. Ad accompagnare l’annuncio, sono arrivate una key visual e le prime informazioni su uno degli anime più interessanti del prossimo periodo. Daisuke Hiramaki e Chao Nekotomo co-dirigeranno la serie presso Doga Kobo. Jin Tanaka sarà responsabile della composizione del progetto anime, mentre Kanna Hirayama si occuperà dei character design.

La storia di Oshi no Ko comincia seguendo le vicende di Goro, un ostetrico che è anche grande appassionato di idol. Un giorno, per pura coincidenza, si ritrova a dover gestire in gran segreto il parto della sua idol preferita, Ai Hoshino. Tuttavia, poco prima che la star possa dare alla luce i suoi gemelli, Goro viene assassinato in circostanza misteriose. Il dottore, rinasce però come uno dei due figli di Hoshino: il neonato Aquamarine Hoshino ricorda tutto della sua vita precedente.

La serie manga è stata lanciata sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha nell’aprile 2020. Due anni più tardi, Oshi no Ko è arrivato sul catalogo digitale di MANGA Plus. L’opera di Akasaka è una delle più recenti hit di Shueisha, vincitrice della settima edizione del Next Manga Awards e premiata al 26° Premio Osamu Tezuka. Al momento, il manga ha 3 milioni di copie in circolazione. In Italia, Oshi no Ko è distribuito da J-POP Manga. E voi, state seguendo il manga o aspetterete il debutto dell'anime?