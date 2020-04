Oshi no Ko: in arrivo il nuovo manga dagli autori di Kaguya-sama e Scum's Wish!

Aka Akasaka, il giovane mangaka classe 1988 celebre per aver ideato una delle migliori romcom dell'ultimo decennio, ha presentato oggi Oshi no Ko, la sua nuova serie in uscita il prossimo 23 aprile. A differenza di quanto fatto con Kaguya-sama: Love is War però, questo nuovo manga sarà realizzato in collaborazione con un altro incredibile artista.

Stiamo parlando di Mengo Yokoyari, mente dietro l'eccezionale Scum's Wish. A differenza dell'opera magna di Akasaka, Scum's Wish affronta la tematica dell'amore in maniera più cinica, dolorosa e fredda, insistendo con forza sul desiderio sessuale e sul dramma dell'amore non corrisposto. Un adattamento anime del 2017, composto da 12 episodi e curato da Studio Lerche, ha conquistato il pubblico grazie al meraviglioso character design dei personaggi e ad una storia matura e straziante.

Oshi no Ko sarà incentrato sulle avventure di una "protagonista incredibilmente bella impegnata nell'industria dell'intrattenimento". Secondo quanto dichiarato da Akasaka poi, la storia sarà raccontata da "un punto di vista completamente innovativo".

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la seconda stagione dell'adattamento anime di Kaguya-sama: Love is War debutterà il prossimo 11 aprile in Giappone.