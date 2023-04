Oshi no Ko, l'assistente alla regia rompe il silenzio sul colpo di scena della premiere

Quello di Oshi no Ko è stato il miglior debutto di una serie anime di sempre, con la premiere che in quasi novanta minuti ha conquistato il pubblico grazie a colpi di scena continui. Per la prima volta, l'assistente alla regia dello studio d'animazione Doga Kubo parla del cliffhanger del primo episodio di Oshi no Ko.

Anche con soli tre episodi attualmente trasmessi, Oshi no Ko ha già conquistato il titolo di miglior anime della stagione primaverile 2023. La sola premiere della serie anime è bastata per convincere pubblico e critica, rimasti colpiti e sconvolti dai continui cliffhanger della storia di Aka Akasaka.

Chiamato in causa sul successo di Oshi no Ko, l'assistente alla regia Ciao Nekotomi ha colto l'occasione per parlare della serie e più nello specifico del clamoroso colpo di scena che nel primo episodio dell'anime di Doga Kubo ha lasciato di stucco gli spettatori.

Nell'intervista condotta da Anitrendz, Ciao Nekotomi ha ammesso di aver dato tutto sé stesso nella scena finale di Ai Oshino sin da quando si stava occupando degli storyboard. L'assistente alla regia ha coordinato quella clamorosa scena a stretto contatto con il character designer Hirayama, al quale ha richiesto opportune scelte artistiche. La collaborazione tra i due ha sicuramente portato gli effetti sperati, visto l'apprezzamento e l'attaccamento della community nei confronti di Oshi no Ko e dei suoi personaggi.