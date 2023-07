Oshi no Ko, l'ultimo cliffhanger del manga spiazza i fan: arriva uno sviluppo disprezzato?

Ora tutti conoscono Oshi no Ko, l'anime dello studio Doga Kobo che ha infiammato la scorsa stagione televisiva. L'anime, con poco più di una decina di episodi e un lungo primo episodio di un'ora, ha raccontato dapprima la storia di Ai Hoshino, un'idol speciale capace di catturare la folla, e poi dei suoi due figli gemelli Aqua e Ruby Hoshino.

Ma va ricordato che la serie è anche un manga. Il fumetto di Oshi no Ko sta vendendo tantissimo, e la storia continua ben oltre gli eventi narrati dalla prima stagione dell'anime. Al momento, il manga sta entrando nella fase finale, come ha affermato Aka Akasaka, ma rimane ancora molto da narrare. C'è stato un evento molto importante però negli ultimi capitoli che ha attirato l'attenzione dei lettori e ha fatto sorgere anche qualche dubbio.

Dopo tanto tempo passato insieme, Aqua ha scoperto che Ruby in realtà è Sarina, la giovane ragazza morta nel suo ospedale. Decide di rivelarglielo, invece di tenerlo nascosto, e i due finalmente si abbracciano e seppelliscono i dissidi. Mentre Aqua è preoccupato per la sua scelta e una figura inquietante lo osserva, la palla passa a Ruby. Da sola, davanti allo specchio, Ruby ricorda la promessa fatta dal dottore: sposarla non appena avrebbe compiuto 16 anni. Adesso Ruby dice di avere già 16 anni e che quindi è in età da matrimonio.

Ciò ha creato non pochi problemi nella community di Oshi no Ko. Infatti, anche se la promessa appartiene a una vita passata, Ruby sembra intenzionata a perseguirla. Tuttavia adesso Aqua e Ruby sono fratello e sorella biologicamente, pur non essendolo psicologicamente. Ciò ha fatto salire dei dubbi sulla possibilità di un finale con incesto in Oshi no Ko. Nonostante la natura del manga, è difficile che venga davvero intrapresa questa strada, in ogni caso è sorta la preoccupazione da parte dei fan a causa di questo cliffhanger.