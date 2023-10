Oshi no Ko, ecco la collaborazione con Hello Kitty e i suoi amici della Sanrio!

Attraverso un post su X/Twitter, la pagina ufficiale dell'anime di Oshi no Ko aveva preannunciato ai suoi fan una collaborazione molto speciale. Nello specifico, un crossover con uno dei brand giapponesi più popolari e adorabili al mondo.

Visto il grande successo dell'anime, è comprensibile che la popolarissima Sanrio abbia deciso di collaborare con Oshi no Ko. In questi giorni sono spuntate alcune immagini che ritraevano i personaggi principali della serie affianco alle mascotte principali della Sanrio e finalmente abbiamo tutte le immagini complete!

Questi speciali artwork anticipano una collaborazione ben più grande fra Oshi no Ko e la Sanrio. Presto sul sito ufficiale Kujibikido sarà disponibile una lotteria in cui si potrà vincere un prodotto di questa speciale collezione. Il merchandising comprende poster a grandezza naturale, figure in acrilico, portachiavi, adesivi e tanto altro.

In questi magnifici artwork, la idol Ai Hoshino è in compagnia dei Little Twin Stars, mentre Ruby e Aqua sono accompagnati rispettivamente da Cinnamon Roll ed Hello Kitty. Le rivali Ruby e Akane sono assieme a My Melody e Kuromi mentre Mem-cho è con Pompompurin. Ogni adorabile mascotte rispecchia alla perfezione il pattern di colori dei personaggi di Oshi no Ko!

Questa serie è l'adattamento anime del manga realizzato da Aka Akasaka e Mengo Yokoyari. Potreste conoscere il nome di Akasaka per la sua precedente opera, Kaguya-Sama: Love is War, un altro meraviglioso anime dal successo clamoroso.