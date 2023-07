Oshi no Ko: da dove cominciare il manga dopo la fine della Stagione 1 dell'anime

Oshi no Ko è stata la più grande sorpresa del palinsesto autunnale 2023, in grado persino di mettersi alle spalle il più celebre Demon Slayer Stagione 3. L'adattamento animato di Doga Kobo è tuttavia giunto al termine della trasmissione della prima stagione. Ecco quale capitolo di Oshi no Ko dovreste leggere per continuare la storia dell'anime.

La storia creata da Aka Akasaka ha incantato gli spettatori, che non vedono l'ora di poter proseguire le vicende di Aqua e Ruby Oshino, l'uno intento a districarsi nel mistero dell'omicidio di sua madre, e l'altra impegnata nella carriera di idol con il gruppo delle B-Komachi. Oshi no Ko tornerà con una seconda stagione, la cui produzione è già confermata ufficialmente, ma per chi proprio non resiste, la storia prosegue nel manga omonimo.

Oshi no Ko è il manga più venduto di tutto il Giappone da oltre due mesi, ma le copie vendute sono destinate ad aumentare. Con il finale della prima stagione anime, infatti, sono molti gli spettatori tentati dal passare alla lettura del manga. Vi spieghiamo dunque quale capitolo di Oshi no Ko dovreste leggere se avete già visto tutti gli episodi dell'adattamento.

L'anime ha finora adatto quattro archi narrativi, il prologo con Ai Oshino come protagonista, lo Show Business Arc, il Dating Reality Show Arc e il The First Concert Arc. Chi volesse dunque proseguire la storia dovrebbe riprendere la lettura dal quinto arco narrativo, corrispondente al capitolo 41, volume 5 del manga di Oshi no Ko.