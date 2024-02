Oshi no Ko, cosa sappiamo sulla seconda stagione dell'anime?

L'anime di Oshi no Ko si è distinto per essere una delle nuove serie di maggior successo nel 2023. Con l'annuncio della seconda stagione, i fan sperano che l'opera possa tornare al più presto: ma cosa sappiamo a riguardo? Dalla data di uscita alla trama, ecco tutto quello che conosciamo sull'anime.

Date la vasta popolarità di Oshi no Ko, l'arrivo della seconda stagione è atteso con gran fervore. È stato confermato che i nuovi episodi verranno rilasciati nel 2024, senza tuttavia annunciare una data precisa. Alcune speculazioni ipotizzano che la Stagione 2 potrebbe arrivare nel corso dell'inverno.



La prima stagione di Oshi no Ko contava undici episodi, di cui il primo dalla durata di 80 minuti, ma non è ancora chiaro se la seconda stagione avrà più puntate. Per quanto riguarda il doppiaggio in italiano, non ci sono notizie a riguardo: sembra che al momento la serie uscirà solo sottotitolata.

Come anticipato nell'undicesimo episodio, la seconda stagione esplorerà l'arco narrativo del 2.5D Stage Play, adattando dal capitolo 41 del manga in poi. Questa saga introdurrà una serie di nuovi personaggi, alcuni dei quali hanno già fatto brevi apparizioni nella prima stagione, e vedrà Aqua Hoshino, Kana Arima e Akane Kurokawa alle prese con l'adattamento teatrale di Tokyo Blade, un famoso manga incentrato sui samurai, liberamente ispirato a titoli come Fairy Tail, Demon Slayer e altri.

Seguirà poi il sesto arco narrativo della serie, Private, che riporterà il dramma nella vita dei personaggi principali, portando i fratelli Aqua e Ruby Hoshino a fare alcune scoperte sconvolgenti. Il breve teaser di Oshi No Ko 2 offre uno sguardo a ciò che gli spettatori dovranno aspettarsi con i nuovi episodi.