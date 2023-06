Oshi no Ko: un cosplay di Akane Kurokawa dallo sguardo stellare

Ai Hoshino è una idol la cui attività è sempre presente in Oshi no Ko, l'anime che ha conquistato tanti fan in questa stagione. Tramite i figli Ruby e Aqua e un'eredità dura a morire, sarà lei a portare tutti i protagonisti nel mondo dei grandi palcoscenici televisivi e dei concerti. Ma per raggiungere il suo livello ce n'è di strada da fare.

Mentre vi fate ammaliare da questo cosplay di Ai Hoshino, Oshi no Ko offre tanti altri personaggi al di fuori dei protagonisti. Pian piano, con Aqua e Ruby che esplorano la loro nuova vita tra il sogno di diventare idol e la voglia di trovare il colpevole dell'omicidio di Ai, fanno il loro ingresso tanti personaggi. La maggior parte sono legati al mondo dello show business da tempo e devono affrontarne i pesanti obblighi.

Passando anche per la conoscenza di questi personaggi, Ruby e Aqua crescono e si lanciano in esperienze completamente inedite. Parlando di Aqua, parte del suo progetto di trovare l'assassino della madre passerà dal partecipare a un programma televisivo, dove intreccerà un rapporto con la giovane Akane Kurokawa, un'attrice prevalentemente teatrale ma che ha grandi doti e diventa subito centrale per l'arco narrativo.

Ci metterà un po' a carburare, ma il personaggio è diventato molto apprezzato, ecco quindi che fioccano i cosplay di Akane Kurokawa da Oshi no Ko, con il suo sguardo stellare preso a modello dalla nota idol. Lo sguardo della cosplayer JucyFoxx è brillante, ma ha replicato alla perfezione anche le altre caratteristiche del personaggio con grande fedeltà, personaggio che poi tornerà nella seconda stagione di Oshi no Ko.