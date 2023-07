Oshi no Ko: un cosplay della brillante Memcho, la youtuber brillante dell'anime

Ci sono tanti titoli importanti che stanno catturando il pubblico, ma è Oshi no Ko il manga del momento. L'anime dello studio Doga Kobo ha dato la giusta popolarità al progetto partorito dalla mente di Aka Akasaka e disegnato da Yokoyari Mengo, coinvolgendo tutti gli spettatori in questo mondo di luci e ombre sullo show business giapponese.

La storia segue inizialmente le vicende di Ai Hoshino, una idol giovane ma già magnetica che, nonostante il poco pubblico e alcune vicende personali che le impongono uno stop, riesce a farsi strada nel terrificante e perfido mondo dello spettacolo, con concerti sempre più importanti e grandi. Successivamente, Oshi no Ko si concentra su Aqua e Ruby, i due figli gemelli della star, dando spazio alla loro storia. I due ragazzi, per portare avanti i loro progetti, incontrano tante altre persone che riescono ad aiutarli e a dar loro supporto in questo estenuante percorso.

Uno dei personaggi di Oshi no Ko che fa sentire la sua presenza, nonostante la sua natura principalmente secondaria, è la youtuber e tiktoker Memcho. Introdotta insieme ad altri personaggi durante lo spettacolo Love Now a cui partecipa Aqua, Memcho entrerà a far parte delle B-Komachi insieme a Kana e Ruby, nonostante la sua performance principale sia quella di stella della rete.

La sua simpatia e la sua popolarità però permettono di dare già una spinta in più al rinnovato gruppo di idol, e lo stesso viene fatto da questo cosplay di Memcho. Semplice ma efficace, Upminaa si è trasformata nella stella di Oshi no Ko con capelli biondi, cornini viola che spuntano dalla parrucca e un vestito azzurro identico a quelli portati nell'anime. Ancora più magnetico però è questo cosplay di Ai Hoshino creato da Enako.