Oshi no Ko: un cosplay di Ai Hoshino, la idol creata da Enako con il sorriso smagliante

La genialità e l'abilità di un autore si vedono non tanto se riesce a portare avanti una singola opera portandola a un successo strabiliante, ma se riesce invece a ottenere un ottimo successo con tanti manga diversi. Ed è ciò che sta facendo Aka Akasaka, ex mangaka di Kaguya-sama: Love is War che ora sta trovando il successo con Oshi no Ko.

In pubblicazione su Weekly Young Jump, il manga di Oshi no Ko è scritto da lui e disegnato da Mengo Yokoyari, e il duo per un paio d'anni ha pubblicato la storia sotto traccia, colpendo principalmente il pubblico che legge fumetti. Solo negli ultimi mesi una grande platea è stata colpita da questa storia che mescola thriller, sentimenti e un apparentemente innocuo mondo delle idol grazie a un anime che ha accentuato le vendite e il successo di Oshi no Ko.

La serie inizialmente segue la storia di Ai Hoshino, una giovane idol popolare e talentuosa che si sforza di far fronte alle sfide del mondo dell'intrattenimento. Ai è un'idol molto ammirata dai fan per il suo talento, la sua bellezza e la sua personalità affabile. È conosciuta per la sua voce eccezionale e le sue performance emozionanti sul palco. Nonostante il suo successo, Ai affronta le pressioni dell'industria dell'intrattenimento e cerca di mantenere la sua autenticità e la sua passione per la musica.

Ai Hoshino è quindi uno dei personaggi principali in Oshi no Ko, presente anche quando non c'è per l'eredità e la forza che lascia ai due veri protagonisti, i figli Aqua e Ruby. Anche dopo la sua sparizione definitiva dalla storia si fa vedere in foto online, come quella realizzata dalla famosa Enako. La cosplayer più famosa del Giappone realizza questo cosplay di Ai Hoshino, trasformandosi in una idol che sale sul palco e riesce a far gravitare su di sé tutti gli sguardi e le attenzioni con il suo sorriso sgargiante.