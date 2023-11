Oshi No ko: il cosplay di Ai Hoshino è un'idol splendente

Finalmente l'anime Oshi No Ko riceverà una seconda stagione e i fan non stanno nella pelle. Questa serie è stato un successo sotto ogni punto di vista, i numeri parlano chiaro: le vendite del manga sono aumentate a dismisura dopo il termine dell'adattamento animato e persino la opening Idol di Oshi No Ko è stata un successo clamoroso.

La notizia della seconda stagione di Oshi No Ko con un teaser è arrivata pochi giorni fa. Questa serie è tratta dal manga scritto da Aka Akasaka, autore già ampiamente conosciuto per Kaguya-sama: Love Is War, e disegnato da Mengo Yokoyari. L'interesse per questa opera è soprattutto dato dai temi importanti che ha portato sul piccolo schermo, facendo luce sulle ipocrisie e sul lato oscuro del mondo dello spettacolo. Il messaggio che vuole lanciare quest'anime è stato perfettamente rappresentato dalla cosplayer muat0ri.

Questo cosplay di Ai Hoshino da Oshi no Ko vede la ragazza nelle sue vesti da idol. Quest'artista è il volto delle B-Komachi, la girlband principale della serie, non solo per il suo talento nel canto e nel ballo ma anche per la sua personalità allegra e da perfetta leader. Non a caso viene considerata dal pubblico una vera stella nel mondo dell'intrattenimento.

Nonostante appaia solo nel primo episodio di Oshi No Ko, è una presenza costante in tutta la serie: oltre le apparenze Ai Hoshino è una persona profondamente chiusa e insicura, ma che nutre un profondo amore nei confronti dei fan. Nel caso ve lo foste perso, alcuni giorni fa Oshi No Ko ha collaborato con la Sanrio.