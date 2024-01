Oshi No Ko: un cosplay della idol Ai Hoshino pronta ad esibirsi

L'entusiasmo è alle stelle tra i fan di Oshi No Ko, ora che è stata annunciata la tanto attesa seconda stagione dell'anime. La serie ha segnato record inimmaginabili, e i numeri parlano da soli: le vendite del manga sono aumentate a dismisura mentre la opening "Idol" ha fatto breccia nei cuori degli spettatori.

La notizia della seconda stagione è di Oshi No Ko è stata totalmente inaspettata, ed è stata accompagnata da un trailer teaser di Oshi No Ko 2 che ha mandato i fan in delirio. I motivi del successo di questo titolo possono essere attribuiti sia ai personaggi colorati e originali che ai temi universali che tratta. Soprattutto, è stata la prima serie animata a far luce sulle ipocrisie del mondo dello spettacolo e sulle difficoltà dei personaggi pubblici che ne fanno parte. Un messaggio potente, perfettamente incanalato dalla cosplayer yayahan.

Questo cosplay di Ai Hoshino da Oshi no Ko incarna il volto delle B-Komachi, la girlband protagonista della serie, in tutta la solarità che la contraddistingue. Il pubblico non la adora solo per il suo straordinario talento nel canto e nel ballo, ma anche per la sua personalità vivace e il suo carisma da leader impeccabile.

La ragazza è considerata a tutti gli effetti una vera stella nell'universo dell'intrattenimento. Sebbene compaia solo nel primo episodio di Oshi No Ko, la sua presenza si fa sentire costantemente lungo tutto il corso della serie. Tuttavia, oltre le apparenze, Ai si rivela una persona chiusa e insicura, ma con un amore profondo e sincero per i suoi fan. La sua eredità verrà data ai suoi figli, i gemelli Ruby e Aqua, destinati a diventare anch'essi delle figure di primo piano nel mondo dello spettacolo.