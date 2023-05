Oshi no Ko: un cosplay di Ai Hoshino vi farà simpatizzare per la idol

Si capiva già che qualcosa fosse nell'aria quando Demon Slayer 3 non è stato l'anime più atteso della stagione primaverile del 2023, iniziata ad aprile. Il posto gli è stato soffiato per alcuni voti da Oshi no Ko, adattamento dell'omonimo manga di Aka Akasaka (sceneggiatura) e Yokoyari Mengo (disegni).

Questa storia si concentra sul mondo dello show business giapponese, con i suoi tantissimi lati oscuri. Al centro, inizialmente, c'è la idol Ai Hoshino, catalizzatore delle attenzioni dei protagonisti e poi vero e proprio perno della vita dei piccoli Ruby e Aqua. Le reaction al primo episodio di Oshi no Ko sono state commosse, con tanti spettatori che hanno davvero apprezzato la storia della idol. Senza soffermarsi troppo sui tanti colpi di scena del primo episodio dell'anime, Ai Hoshino rimane una figura che è capace di coinvolgere anche a distanza.

La idol ha conquistato la rete e per questo non è strano ritrovarsi già con dei cosplay di Ai Hoshino da Oshi no Ko. A realizzarla è la cosplayer giapponese Cosnekomaru che riesce davvero a dare vita alla idol scaturita dalla mente dell'autore di Kaguya-sama: Love is War. Nella foto in basso, la ragazza va in scena ed è decisa a non fermarsi più, con il suo sguardo e la sua posa che ne esaltano fascino e bellezza.

Questo cosplay di Ai Hoshino porta davvero in vita la idol con le stesse pose del manga. Il vestito, inoltre, è lo stesso di colore fucsia che usa quando deve andare in scena per un concerto o per un evento con i suoi fan.