Oshi no Ko: un cosplay di Ai Hoshino nel momento più tragico in queste foto strappalacrime

È bastata poco più di un'ora per conquistare definitivamente tutti, anche chi non aveva ancora letto il manga. Il primo episodio di Oshi no Ko è stato acclamato dagli spettatori, raccontando magistralmente l'inizio della storia di Aka Akasaka e Yokoyari Mengo. Con un colpo di scena dietro l'altro, si apre il sipario su questo spettacolo.

Ai Hoshino è una ragazza di appena 16 anni che si è lanciata nel mondo dello show business giapponese tentando di diventare una idol ma, nonostante il suo ruolo e la sua giovane età, resta incinta di una persona sconosciuta. Una serie di eventi porterà i suoi due figli gemelli a essere la reincarnazione di due persone. Così parte Oshi no Ko, con un episodio di un'ora e venti che inizia con un colpo di scena importante. Ma ovviamente non finisce qui, dato che c'è un percorso molto importante per la idol Ai, che intanto torna a calcare le scene e inizia ad affermarsi sempre di più.

Eppure, c'è un altro grande colpo di scena alla fine del primo episodio di Oshi no Ko. Tutti si sono commossi per il finale di Ai Hoshino, che dovete scoprire guardando l'episodio. Oppure questo cosplay, se non avete paura di ricevere spoiler. La cosplayer Olivia ha deciso di pugnalare direttamente nel cuore tutti i fan di Oshi no Ko e della star scomparsa con questo cosplay di Ai Hoshino in punto di morte. Con alcune foto, replica il momento finale della stella dello spettacolo, mentre tiene tra le braccia suo figlio e trattiene la porta. Un momento di alto impatto che rimarrà nella mente di tutti coloro che hanno apprezzato quest'anime.