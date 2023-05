Oshi no Ko: un cosplay della idol Ai Hoshino dagli occhi brillanti

Lo show business giapponese è un settore a dir poco spietato, dove bisogna emergere fin dall'adolescenza per poi lasciarsi tutto alle spalle nel giro di qualche anno, a meno di non raggiungere successi importanti. Dopo l'ottimo lavoro svolto su Kaguya-sama: Love is War, lo scrittore Aka Akasaka si sta occupando di Oshi no Ko.

Con la sua storia coinvolgente e i suoi personaggi ben sviluppati, Oshi no Ko offre un affascinante sguardo nel mondo dell'industria attoriale e musicale del Giappone e pone domande significative sul valore dei sogni e sul prezzo che si è disposti a pagare per realizzarli. Fin da subito, il manga - e poi l'anime, attualmente in onda con ottimi risultati - è stato promosso con l'immagine di una splendida idol.

Ai Hoshino è uno dei personaggi principali di Oshi no Ko. Nella storia, Ai è una giovane idol semi sconosciuta ma talentuosa, con la capacità magnetica di attirarsi il favore di tutti. Riuscirà a ottenere diversi fan sin dall'adolescenza, tra cui due personaggi in particolare, che saranno legati dal destino in più modi. Ai è un personaggio ben caratterizzato, con una personalità complessa e sfaccettata, che non a caso è stata eletta come una delle mamme più amate del mondo degli anime nel 2023.

Nonostante non sia protagonista di questa storia, è lei ad attirare su di sé l'attenzione, in particolar modo all'inizio. JucyFoxx propone questo cosplay di Ai Hoshino magnetico con i suoi occhi viola brillanti, con la stella che risplende in ogni pupilla. Il suo abito di scena è perfettamente realizzato, identico a quello disegnato da Yokoyari Mengo. Riuscirà ad accattivarsi la vostra attenzione?