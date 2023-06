Oshi no Ko: un cosplay di Kana Arima è pronta a salire sul palco

Il mondo dello show business giapponese è noto per la sua grande popolarità e influenza a livello nazionale e internazionale. I talent scout nipponici scoprono e promuovono giovani artisti, come idol, attori e cantanti, attraverso programmi televisivi, concerti e produzioni cinematografiche, ed è di questo che tratta Oshi no Ko.

Questo mondo competitivo richiede impegno, sacrificio e talento per raggiungere il successo, ma ha tantissimi lati oscuri, e il mangaka Aka Akasaka ha voluto esplorarlo a dovere con un manga, nel quale è stato affiancato dalla bravissima disegnatrice Yokoyari Mengo. Insieme hanno dato vita a un progetto in prosecuzione ancora oggi sulle pagine di Weekly Young Jump ma che sta riscuotendo sempre più successo anche sui piccoli schermi. Perché infatti già si parla di una seconda stagione per Oshi no Ko, nonostante la prima ancora debba terminare.

I suoi personaggi hanno già bucato lo schermo: l'aura di Ai Hoshino è ancora presente nonostante il personaggio sia scomparso, i figli Aqua e Ruby stanno proseguendo con l'eredità della madre, ma intorno a loro ci sono tanti comprimari degni di essere menzionati. Uno dei primi personaggi ad apparire fuori dal nucleo familiare è stata la giovane Kana Arima, attrice enfant prodige ma che piano piano perde sempre più ruoli e finirà per affiancare Ruby e Aqua in un progetto molto fuori dalle sue corde.

Ora questo cosplay di Kana Arima serve a portarla sul grande palcoscenico di Oshi no Ko. Kanalyss ha rappresentato a dovere gli abiti di Kana e i suoi capelli rossicci, chissà se sarà più fortunata in queste vesti. Intanto Oshi no Ko episodio 8 è stato rimandato, quindi servirà attendere un po' di più per rivederla all'opera.