Oshi No Ko: i cosplay di Ruby, Aqua e Arima sono dei camerieri!

Nel vasto panorama degli anime, poche opere hanno raccolto un enorme riscontro di pubblico sin dalla prima messa in onda, come nel caso di Oshi No Ko. Al centro di questa saga si trovano tre figure, ognuna con una storia, un design e un carattere unico: i fratelli Aqua e Ruby Hoshino e la bambina-prodigio Kana Arima.

Il loro viaggio inizia con una storia intricata, intrecciata con segreti familiari e rivalità. Ruby e Aqua sono figli della talentuosa Ai Hoshino, una giovane idol vittima di un destino beffardo, che l'ha vista morire vittima di coloro che amava di più al mondo: i suoi fan. Nonostante l'accaduto, i due ragazzi scelgono di perseguire la loro carriera nel mondo dello spettacolo, incrociando le loro vite con la - ormai ex - bambina prodigio Kana Arima, una talentuosa attrice, cantante e ballerina. Diamo un'occhiata ai tre personaggi nella rivisitazione originale dei cosplayer earldenvoi, kan.alyss e kitsurie.

In questo cosplay di Ruby e Aqua Hoshino e Kana Arima da Oshi No Ko, i tre ragazzi sono immaginati come delle maid, ossia dei camerieri giapponesi. Aqua, con i suoi occhi blu come l'oceano, è il più serio del gruppo, risoluto e stoico. Dall'altro lato c'è sua sorella Ruby, dagli rosso rubino, solare e divertente. Infine c'è Kana Arima, con i suoi capelli rossi morbidi e gli occhi innocenti, incarna la dolcezza. Loro tre e tanti altri personaggi torneranno nella seconda stagione di Oshi No Ko, in arrivo prossimamente.

Ruby, nonostante le sfide che affronta, mostra una determinazione incrollabile e una volontà di perseguire i suoi sogni. Aqua, dall'aura enigmatica, talvolta mostra un lato vulnerabile che si scontra con la sua forte presenza, scontrandosi spesso con Kana Arima. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Memcho da Oshi No Ko?

