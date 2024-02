Oshi No Ko: un cosplay di Ruby e Kana con le loro uniformi scolastiche

Attraverso l'eredità lasciata dalla talentuosa idol Ai Hoshino, la giovanissima Ruby Hoshino ottiene un pass per entrare nel mondo dello spettacolo. In Oshi No Ko, la ragazza sceglie di seguire le orme di sua madre e perseguire una carriera come idol, una pop star capace di intrattenere il pubblico con il proprio talento per il canto e il ballo.

In questa nuova avventura, Ruby ha trovato il supporto di Kana Arima, una bambina prodigio che, crescendo, ha perso la popolarità di un tempo. Questo inaspettato duo, assieme alla youtuber Mem-cho, darà vita al gruppo di idol chiamato B-Komachi, di cui faceva precedentemente parte la ormai defunta Ai Hoshino. Vediamo insieme queste due ragazze nel cosplay della cosplayer shikarakumi, disponibile in calce alla notizia.

In questo cosplay di Ruby Hoshino e Kana Arima di Oshi No Ko, le due ragazze sono interpretate dalla stessa cosplayer ma presentano due caratteri completamente distinti. Mentre la prima ha una personalità solare e giocosa e sembra che nulla riesca a scalfirla, la seconda è più risoluta e irascibile, ma nasconde dentro di sé un carattere insicuro e timido.

Entrambe le ragazze riescono a trarre il meglio di se stesse quando sono sul palco. Anche se la loro avventura è appena cominciata e si estenderà nella seconda stagione di Oshi No Ko, è evidente che siano destinate a diventare delle vere star nel panorama dell'intrattenimento: con il talento nel canto e nel ballo di Kana e l'energia di Ruby, la loro strada è già ampiamente spianata.

