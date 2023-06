Oshi no Ko: un cosplay di Ruby pronta per diventare un'idol famosa

Oshi no Ko inizia subito con la storia della idol Ai Hoshino, una giovane ragazza che deve nascondersi dall'occhio pubblico. Infatti è una star emergente e, nonostante il suo seguito limitato, non può farsi scoprire, dato che è incinta. Non è però lei la vera protagonista della storia sceneggiata da Aka Akasaka e disegnata da Yokoyari Mengo.

La storia cambia infatti punto di vista dopo pochi minuti: in realtà, i veri protagonisti di Oshi no Ko sono Aqua e Ruby, i due gemelli figli della idol. Ai Hoshino viene messa da parte dopo poco tempo per dare spazio ai due fanciulli che, tra voglia di vendetta e desiderio di continuare l'eredità della madre, si lanciano nel mondo dello spettacolo, con tutti i suoi intrighi e problemi. Se Aqua ha molto spazio fin dall'inizio, Ruby fatica a carburare, ma arriva anche per lei il momento di lanciare il suo percorso da idol.

E così questo cosplay di Ruby Hoshino è pronto a salire sul palco. La cosplayer giapponese Chamomile ha postato su Instagram diverse foto con la rappresentazione del personaggio. La scelta è ricaduta sulla Ruby con il vestito della Strawberry Production, composto da una maglia nera, una giacca blu scuro con bordi e bottoni dorati, un vistoso fiocco rosso e una gonna beige. Oltre i capelli biondi acconciati come quelli del personaggio, va notato come Chamomile sia stata attenta agli occhi e a un dettaglio: si vede infatti come questo cosplay di Ruby abbia un solo occhio brillante, quello sinistro, mentre il destro rimane del suo semplice rosso.

Potete rivedere anche la madre in questo cosplay di Ai Hoshino nella sua tipica posa, mentre il manga di Oshi no Ko si avvia verso la fine.