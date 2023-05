Oshi no Ko: un cosplay della stellare Ai Hoshino, la idol ammalia tutti sul palco

Il giapponese è una lingua molto particolare, che riesce a integrare tra loro kanji dando vita a nuovi termini specifici e, talvolta, anche intraducibili in altre lingue. E questo concetto è vivissimo nel titolo "Oshi no Ko", nome del manga di Aka Akasaka e Yokoyari Mengo che da qualche anno sta conquistando sempre più lettori.

L'ormai ex autore di Kaguya-sama: Love is War ha inventato un altro scenario nel quale esprimere le proprie idee, approfondendo il brutale mondo dello show business giapponese, pronto a prendere ragazzini e ragazzine da far salire sul palco per poi gettarle via alla prima occasione utile. Ed è in questo contesto che cresce la giovanissima idol Ai Hoshino, la protagonista della prima fase di Oshi no Ko. La ragazza per cui tifano tutti sale sul palco da sedicenne e ne esce da ventenne ha ammaliato tutti nel giro di un solo episodio dell'anime. Il debutto di Oshi no Ko in TV ha infatti segnato un picco di popolarità per la serie intera.

Ora Ai Hoshino calca altri palcoscenici, quelli del mondo dei cosplay. Grazie all'esordio dell'anime, sono state tantissime le ragazze e modelle che hanno deciso di calarsi nei panni del personaggio tratteggiato dai due mangaka. Questo cosplay di Ai Hoshino sul palco realizzato da Kanalyss è un esempio di come ci siano persone che tengono per lei anche nella vita reale. Col suo vestito di scena, ricco di orli e fiocchi, inizia a ballare sotto i riflettori e con il suo sguardo appassionato conquista chiunque la osservi, grazie anche ai suoi occhi brillanti.