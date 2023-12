Oshi no Ko: un cosplay della stellare idol Ai Hoshino

Il mondo di Oshi No Ko è fatto di bugie e ipocrisie. La serie si concentra sulla difficile industria dell'intrattenimento, in cui ogni celebrità deve tenere segreta la propria vita privata, le proprie insicurezze e tutti i problemi personali per non deludere le aspettative del pubblico.

L'opera creata da Aka Akasaka, già ampiamente conosciuto per la serie Kaguya-sama: Love is War, e da Mengo Yokoyari, fa luce sul complicato mondo dello spettacolo in Giappone e non solo. Nonostante il grande successo, fino a pochi giorni fa non era stato ancora confermata la continuazione della serie anime: finalmente, a fine novembre la seconda stagione Oshi no Ko è stata annunciata ufficialmente durante l'Ichigo Production Fan Festival 2023. Mentre attendiamo l'uscita dei nuovi episodi, ammiriamo questa rivisitazione unica creata dalla cosplayer nymphahri.



In questo cosplay di Ai Hoshino di Oshi no Ko, la ragazza è stata ritratta nelle sue vesti da idol. Il personaggio è la leader delle B-Komachi, un gruppo di talentuose popstar estremamente amate dal pubblico di tutto il mondo. Fra le idol più apprezzate dagli spettatori c'è proprio la dolce Ai, visto il suo grande talento nel canto e nel ballo, nonché per il peculiare modo con cui si rapporta ai fan.

Ai è costretta a nascondere ai fan, che ama profondamente, la sua vita privata. Per questo motivo, quando, agli albori del manga, scopriamo che la giovane idol è rimasta incinta di due gemelli, ci viene anche detto che la gravidanza non può essere rivelata al pubblico per decisioni dell'agenzia che promuove la sua immagine. Purtroppo, questa scelta sarà fatale per Ai in Oshi No Ko.