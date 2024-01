Oshi No Ko: un cosplay della talentuosa Kana Arima in uniforme scolastica

Finalmente è ufficiale: l'anime di Oshi No Ko sta per tornare con una seconda stagione e i fan non potrebbero essere più emozionati. La serie ha conquistato il cuore del pubblico e i numeri parlano da soli: le vendite del manga sono esplose dopo l'entusiasmante adattamento animato, mentre la serie è stata fra le più seguite del 2023.

Per non parlare della opening di Oshi No Ko Idol, che è stata il brano più ascoltato del 2023 in Giappone e ha ottenuto numerosi riconoscimenti che nessun'altra sigla di un anime aveva mai ricevuto prima. La serie, tratta dal manga di Aka Akasaka, già celebre per "Kaguya-sama: Love Is War", e illustrato da Mengo Yokoyari, ha catturato l'attenzione dei fan di tutto il mondo grazie ai temi profondi che mettono in luce le ipocrisie e il lato oscuro del mondo dello spettacolo. Osserviamo uno dei personaggi principali dell'opera in questa rivisitazione unica della cosplayer dacchan.cos.

In questo cosplay di Kana Arima di Oshi No Ko, la ragazza è ritratta con la sua divisa scolastica. Vecchia conoscenza del protagonista Aqua, Kana era una bambina prodigio e un'attrice acclamata in tutto il mondo, che però è stata abbandonata a se stessa una volta cresciuta. Questa esperienza l'ha portata ad esplorare diversi settori del mondo dello spettacolo, come la musica e la danza, senza però riuscire a sfondare in nessuno.

Quando conosce Ruby, viene convinta ad unirsi al gruppo di idol B-Komachi e a diventarne la leader visto il suo enorme talento. Kana è una grande lavoratrice, sempre dedita a migliorarsi, e per questo sa essere molto dura con sé stessa e gli altri. Dietro a questa corazza forte e apparentemente imperturbabile si cela una ragazza dolce e con scarsa fiducia in se stessa. Se vi è piaciuta questa rappresentazione di Arima, perché non provare a dare un'occhiata a questo cosplay delle B-Komachi di Oshi No Ko?