Oshi No Ko, un cosplay delle talentuose B-Komachi: Ruby, Kana e Mem-cho brillano!

Nella prima stagione di Oshi No Ko, abbiamo fatto la conoscenza di Ai Hoshino, la idol più amata del Giappone. Nonostante compaia ufficialmente per un solo episodio, Ai Hoshino ha un ruolo cruciale per l'intera trama della produzione, rendendo difficile scindere la storia dei protagonisti Ruby e Aqua da quella della nota idol.

Le B-Komachi erano il gruppo di idol di cui Ai Hoshino faceva parte, scioltosi alla morte di quest'ultima. La girl-band è rimasta silente per moltissimi anni prima che un trio ne riprendesse il nome per formare un nuovo gruppo. Prima di svelarvi chi sono le nuove idol - ma le conoscete già benissimo! - ammiriamo insieme questa rivisitazione molto fedele delle cosplayer akaseakari_official, cos_takane_21 e suzuran_ro.

In questo cosplay di Ruby Hoshino, Kana Arima e Mem-cho di Oshi No Ko, le giovani idol si esibiscono per la prima volta di fronte al grande pubblico. Prima di diventare le nuove B-Komachi, queste ragazze avevano tre passioni totalmente differenti: Kana era un'attrice con un enorme talento per il canto, mentre Mem-cho era una youtuber conosciuta in tutto il Giappone, con numerosi iscritti al suo canale.

L'unica che sognava sin dal principio di diventare un'idol era proprio la dolce e solare Ruby Hoshino, figlia di Ai Hoshino e, di conseguenza, sua erede. Insieme, queste tre sono un gruppo solido e talentuoso. Tuttavia, hanno ancora molta strada da fare e questo lo vedremo soprattutto nella seconda stagione di Oshi No Ko, in arrivo nel 2024. Secondo le statistiche di quest'anno, Oshi No Ko è l'anime più seguito della primavera 2023.