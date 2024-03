Oshi No Ko: un cosplay della youtuber Mem-cho pronta a brillare

In Oshi No Ko, le celebrità sono pronte a dare il meglio di sé sul palco, ma devono fare i conti con una realtà crudele, che non desidera che la loro vera essenza venga rivelata. È il caso di Mem-cho, una youtuber dal successo mondiale e aspirante idol, ha avuto bisogno di nascondere la sua vera identità per brillare.

Diventare un personaggio di rilievo nell'industria dell'intrattenimento non è semplice, soprattutto se non si ha l'età adatta. Mem-cho è una ragazza dall'aspetto sorprendentemente giovanile: quella che sembra avere soli sedici anni, ne ha in realtà ventisette. Questo dettaglio l'ha agevolata ad entrare nel mondo dello spettacolo, riscuotendo un enorme successo su YouTube, ma mentire al suo pubblico la fa sentire costantemente a disagio. Diamo un'occhiata al personaggio nella rivisitazione originale della cosplayer curly.natsu.

In questo cosplay di Mem-cho da Oshi No Ko, la ragazza brilla come non mai. Con i suoi capelli biondi e il look sbarazzino, sa bene come intrattenere il pubblico che la segue quotidianamente sui social. Ciò che piace ai suoi fan più devoti è proprio la sua spontaneità, caratteristica che si riflette anche nella realtà: oltre lo schermo, resta genuina e sincera.

Dopo aver conosciuto Ruby Hoshino e Kana Arima, scopre il mondo delle idol e se ne appassiona tanto da scegliere di entrare a far parte delle nuove B-Komachi, gruppo di giovani pop star precedentemente formato da sei componenti, fra cui la leggendaria Ai Hoshino. Queste ragazze sono pronte a splendere nella seconda stagione di Oshi No Ko, in arrivo prossimamente.

