Oshi no Ko sta deludendo? La serie è in calo dopo il fantastico debutto

Il fantastico debutto di Oshi no Ko sarà difficile da replicare e resterà per sempre negli annali. La premiere dell'adattamento dell'idol manga di Aka Akasaka aveva portato la serie in cima alla classifica di MyAnimeList. Attualmente, però, l'anime sembra essere in calo. Oshi no Ko sta deludendo?

Il punteggio di 9.36 su MyAnimeList ottenuto con il fantastico primo episodio di Oshi no Ko era inesorabilmente destinato a calare. Mantenere un rating così alto per tutto il costo della stagione era praticamente impossibile, ma la serie sta continuando a perdere posizioni settimana dopo settimana.

Con al momento cinque episodi trasmessi, Oshi no Ko ha una valutazione di 9.04 punti basati su un totale di oltre 140 mila recensioni. Di queste, quasi 5000 recensioni sono totalmente negative, mentre più di 80 mila fanno segnare uno score perfetto. La community sembra dunque essere divisa, tra chi è rimasto deluso dalla scomparsa della protagonista del primo episodio, l'idol Ai Hoshino, e chi invece sta amando il susseguirsi delle vicende della trama e i nuovi protagonisti Aqua e Ruby.

Il rating di Oshi no Ko relega la serie animata al 9° posto totale di MyAnimeList, una posizione in classifica decisamente lontana da quella raggiunta con la premiere, ma che resta ugualmente nobile. Per quanto riguarda gli anime stagionali, invece, Oshi no Ko è quello più apprezzato del palinsesto, lasciandosi alle spalle Demon Slayer Stagione 3. Oshi no Ko è giunto alla metà della prima stagione, come si evolverà la situazione?