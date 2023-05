Oshi no Ko, episodio 8 rinviato: ecco la nuova data

Da inizio aprile, insieme a tutti gli anime partiti in quel frangente, ha fatto il suo esordio Oshi no Ko, adattamento dell'omonimo manga scritto da Aka Akasaka (Kaguya-sama: Love is War) e disegnato da Yokoyari Mengo (Scum's Wish). Il primo episodio ha avuto una durata di ben un'ora e mezza, uno speciale realizzato ottimamente da Doga Kobo.

Si parla già di una seconda stagione prevista per Oshi no Ko, ma la prima ancora deve concludersi. Mancano infatti diversi episodi alla fine, con il finale previsto per la seconda metà di giugno 2023, con la data precisa slittata a causa di un annuncio dell'ultima ora. In totale, Oshi no Ko avrà in totale 11 episodi, ma c'è stato un rinvio che porterà la serie a concludersi il 28 giugno.

In origine, l'episodio 8 di Oshi no Ko doveva essere mandato in onda il 31 maggio. Tuttavia, è stato annunciato che questo verrà trasmesso il 7 giugno, una settimana dopo. Al suo posto verrà mandato in onda un episodio riassuntivo che vedrà anche un intervento dei doppiatori Takeo Otsuka e Yurie Igoma. Ciò vuol dire che anche gli episodi successivi, dal 9 all'11, ritarderanno di una settimana rispetto alle previsioni iniziali. Quindi, il finale di Oshi no Ko arriverà il 28 giugno sulle TV e sui servizi streaming, con l'undicesimo episodio che chiuderà la stagione primaverile degli anime.

Oshi no Ko è una storia che mischia thriller e romanticismo, con lo sfondo dedicato al mondo dello show business giapponese e tutte le sue ombre.